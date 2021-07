Evy Pereira assina pelo Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a contratação de Evy Pereira. A avançada chega ao Minho depois de três temporadas no Benfica e não podia estar mais satisfeita com este passo na carreira.





"Estou muito contente. É um prazer enorme estar no Sp. Braga. Como todos sabemos, é uma grande equipa, que quer sempre ganhar. Isso ajudou muito para que viesse para cá. Vou deixar tudo de mim para servir o clube da melhor maneira possível", referiu a cabo-verdiana, de 27 anos, acrescentando: "Quero continuar a vencer títulos e fazê-lo com o Sp. Braga seria incrível."Nas última temporada, Evy Pereira só fez um jogo pois esteve muito tempo a recuperar de lesão, mas nas duas anteriores marcou 42 golos em 34 jogos de águia ao peito. Para além dos encarnados, esta jogadora também representou Valadares Gaia e At. Ouriense.