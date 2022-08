Fábio Ivan Barros é o novo treinador do Carmen Bucareste

Fabio Ivan Barros é o novo treinador do Carmen Bucareste, equipa de futebol feminino do principal divisão da Roménia, tendo assinado um contrato válido por dois anos. O técnico português terá na sua equipa técnica a adjunta Joana Oliveira, que passou pelo Valadares Gaia.No currículo, Fábio Ivan Barros conta com experiências no Marítimo, Boavista e Clube Condeixa e, no estrangeiro, no Coopermine Soccer Club, dos Estados Unidos da América.Desta feita, no Carmen Bucareste, equipa refundada em 2017, terá como principal objetivo destronar o atual campeão, o Olímpia de Cluj.