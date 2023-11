Famalicão aponta à reviravolta

Racing Power e Famalicão defrontam-se hoje, no Jamor, às 11 horas, pela primeira vaga nas meias-finais da Taça da Liga. Na 1ª mão as lisboetas foram ao Minho ganhar por 1-0, com um golo de Mariana Campino (5’), e partem em vantagem para a decisão. Nas famalicenses, a ambição é inverter o rumo da eliminatória e chegar às ‘meias’ pela 4ª época seguida, ainda que do outro lado esteja “uma boa equipa, que se reforçou imenso e preparou-se muito bem para a época e para a Liga BPI”, como notou Miguel Santos aos meios do clube. “Vamos para virar a eliminatória, conseguir uma diferença de dois golos e passar. É 50-50, mas vamos com os nossos 50 e, à medida que o jogo avançar, queremos aumentar a nossa parte”, acrescentou o técnico, pedindo “inteligência e paciência” às suas jogadoras: “Não precisamos de ir à maluca, temos 90 minutos para virar a eliminatória. Se assim não for e tivermos de ir aos penáltis, também estamos preparados.”

Os outros duelos dos ‘quartos’ são amanhã. Às 11 horas, Sporting e Sp. Braga visitam Marítimo e Valadares, respetivamente, após igualdades na 1ª mão. E às 15 horas o Benfica (detentor do troféu) visita o Ouriense e parte com vantagem de 3-1.