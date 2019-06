De uma assentada o Famalicão anunciou três reforços para a primeira temporada dos minhotos no futebol feminino: são elas Daniela Silva, Maria Negrão e Micaela Matos.





A primeira é avançado, tem 20 anos, e chega do Clube Albergaria, já a médio tem 15 anos, é um valor emergente do futebol feminino e chega do Sport Clube do Porto, enquanto a última chega do Valadares Gaia FC, é médio-ofensivo, e tem 24 anos.Recorde-se que este trio junta-se a Ana Rita Oliveira, Margarida Machado e Vera Martins. O Famalicão vai alinhar na 2.ª Divisão Nacional.