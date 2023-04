Famalicão bate Benfica e assegura presença na final da Taça de Portugal feminina

Depois do empate a três verificado em Lisboa, o Famalicão bateu o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (2-1, no prolongamento) e carimbou a passagem ao jogo decisivo no Jamor. A equipa de Marco Campos tem assim encontro marcado com o Sp. Braga no dia 27 de maio.Apesar de o conjunto encarnado ter tido mais bola desde cedo, a verdade é que o início do encontro foi pautado pelo equilíbrio. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 6’, altura em que o remate de Regina Pereira passou ao lado da baliza de Katelin Talbert após desviar numa defesa. O Benfica foi crescendo e fechou a 1ª parte com uma grande oportunidade de Ana Seiça após uma jogada de génio de Andreia Norton, mas o nulo acabaria mesmo por prevalecer até ao intervalo.Na etapa complementar, só os ferros impediram que o Benfica festejasse. Primeiro foi Ana Vitória, de livre, a atirar à barra da baliza de Aline. Por seu lado, aos 85’, Cloé Lacasse atirou também à barra, mas de cabeça. Pelo meio, Marie-Yasmine Alidou, de livre, obrigou Katelin Talbert a uma defesa de alto grau de dificuldade. Surgiu assim o apito final que ditou o prolongamento.Logo aos 96’, Sissi desviou para a baliza deserta após um remate de Marie-Yasmine Alidou à barra, sendo que, pouco depois, Telma Pereira fez um golo de levantar o estádio e colocou o Famalicão a vencer por 2-0. Apesar disso, o Benfica reagiu de forma quase imediata e reduziu a desvantagem a fechar a 1ª parte do prolongamento por intermédio de Marta Cintra. Até ao final foi sofrer a bem sofrer para as minhotas, que, mesmo assim, carimbaram a passagem à final da prova rainha pelo segundo ano consecutivo.