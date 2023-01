Famalicão com moral em alta para fazer história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É com a motivação no máximo e com vontade de fazer história que o Famalicão se vai apresentar amanhã frente ao Damaiense, numa partida na qual quer selar a presença nas meias-finais da Taça de Portugal. O emblema minhoto, terceiro classificado na Liga BPI, quer dar continuidade à boa série de 11 jogos sem perder e, segundo o treinador Marco Ramos, tudo fará para que assim seja.

"Queremos ganhar este jogo. É a eliminar, numa competição onde o Famalicão já chegou à final. Este ano a história é diferente, mas queremos continuar a fazer história. Estar nas meias-finais para depois tentar fazer algo mais, mas primeiro temos de passar o Damaiense", referiu o técnico, dizendo que é importante a equipa "entrar forte" e evitar erros que podem ser "fatais", até porque do outro lado estará uma equipa "forte".

A centrocampista Maria Miller também assumiu estar à espera de dificuldades neste encontro. "É uma equipa forte, que tem surpreendido, mas sabemos as nossas valências e sabemos o que queremos: passar à próxima fase. Conhecemos o adversário, estudámos, sabemos que é uma equipa forte, rápida, vamos tentar contrariar isso e impor o jogo", garantiu.