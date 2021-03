Famalicão de gala derrota Sp. Braga

Depois do triunfo na fase regular da Liga BPI, o Famalicão repetiu o filme e voltou a bater o Sp. Braga no Estádio 1º de Maio, agora quase com uma goleada.

A primeira parte do duelo entre candidatos ao título explica boa parte deste sucesso dos visitantes, que souberam explorar as dificuldades na saída de bola das arsenalistas, marcaram dois golos antes do intervalo e viram Nágela ser expulsa aos 45’+2.

O Sp. Braga até criou as duas primeiras ocasiões, mas um erro de Hourihan, ao sair mal da baliza na tentativa de socar a bola (32), foi o empurrão que faltava para o Famalicão aliar a boa exibição à eficácia. A brasileira Vitória Almeida, na marcação de um penálti, ampliou para 2-0 a fechar a etapa inicial.

Mesmo com dez, o Sp. Braga reagiu de forma supersónica e Hannah Keane, no primeiro lance da segunda parte, reduziu a desvantagem. As bracarenses voltaram dos balneários revigoradas e criaram dificuldades à defesa contrária. Apesar dessa boa reação, o minuto 70 fechou o jogo e abriu a polémica. A árbitra Ana Amorim considerou que Laura Luís, suplente das arsenalistas, tocou a bola ainda dentro do recinto de jogo e na área do Sp. Braga e assinalou penálti. Vitória bisou na marca dos 11 metros e Mylena fez o 4-1 aos 84’.