Famalicão e Torreense já sabem ganhar

Famalicão e Torreense estrearam-se a vencer na Liga BPI. As minhotas bateram o Ouriense, num jogo em que foram sempre superiores. Érica Bispo deu expressão ao maior domínio do Famalicão, após assistência de Sara Brasil. As mesmas jogadoras fabricaram o 2-0, desta vez convertido por Sara Brasil (53’).

Depois da derrota sofrida em casa diante do Benfica, o Torreense saiu a sorrir da visita ao Länk Vilaverdense. O primeiro golo surgiu aos 39’, com Maria Ferreira a concretizar um bom lance da capitã Rafa Sudré. No final da segunda parte e na sequência de uma boa jogada coletiva, o Torreense voltou a encontrar o fundo das redes adversárias, outra vez com Rafa Sudré em foco, a desmarcar Maria Malta, que, com um passe atrasado, assistiu Janaina Weimer.

O campeão Benfica e Sporting encerram a jornada. As encarnadas recebem o Marítimo e a treinadora Filipa Patão destacou a influência de Telma Encarnação nas madeirenses. "O Marítimo vai tentar ferir-nos e vamos ter de ser muito competentes para não deixarmos espaços para a Telma atacar a profundidade."