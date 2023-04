Famalicão na final da Taça de Portugal: «Às vezes, o talento não chega»

O Famalicão carimbou este domingo a passagem à final da Taça de Portugal, depois de vencer o Benfica por 2-1 no prolongamento, marcando agora encontro com o Sp. Braga no derradeiro jogo. Marco Campos, treinador das minhotas, considerou que este foi um duelo "competitivo"."Foi um jogo competitivo desde o primeiro minuto ao último. O Benfica procurou sempre mais a nossa baliza. Era a estratégia delas. A nossa estratégia era aguentar esse caudal ofensivo e tentar, numa transição, chegar ao golo. Foi o que aconteceu", revelou o treinador em conferência após o jogo.E prosseguiu: "A resiliência é muito importante. As jogadoras acreditaram que tudo era possível. Às vezes, o talento não chega. Temos talento e acrescentamos-lhe a atitude, a agressividade sobre a bola, o querer chegar primeiro à bola e querer fazer golo. Isso deu-nos a final da Taça de Portugal".Marco Campos considera o duelo com o Sp. Braga complicado mas antevê uma ''festa bonita'' entre os dois clubes minhotos. "Queremos vencer a final. Teremos pela frente um adversário muito forte, muito bom. O Sp. Braga também quer vencer. Será uma 'festa' bonita, do Minho. E vamos lá estar com o nosso público", atirou o técnico.