Famalicão sancionado com jogo à porta fechada

O Famalicão foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF com um jogo à porta fechada e multas que totalizam os 3.570 euros, sendo que Marco Ramos e Hélder Batista foram, respetivamente, suspensos por 15 e 8 dias. Em causa estão infrações que o CD enquadrou como "utilização irregular do treinador".De acordo com o acórdão divulgado, Hélder Batista esteve inscrito até 9 de dezembro de 2022 como treinador principal e Marco Ramos como adjunto, sendo que o primeiro tinha as habilitações necessárias e o segundo não tinha até essa data. Porém, reporta o acórdão, foram registados quatro encontros entre final de outubro e de novembro último, em que Batista estava inscrito como treinador principal e Ramos como adjunto, mas foi este último a "envergar a braçadeira de treinador, dando instruções técnicas e táticas para dentro do terreno de jogo e ordenando substituições". Marco Ramos, técnico que conduziu o Famalicão à conquista da Taça de Portugal feminina, já tem o curso de nível III, concluído a 30 de novembro passado. O Famalicão avalia agora um hipotético recurso da decisão.