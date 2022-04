Famalicão vence Amora e confirma presença na final da Taça de Portugal

O Famalicão ganhou esta segunda-feira ao Amora por 4-2 e apurou-se para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, prova em que já tinha vecido na primeira mão das meias-finais as amorenses por 3-0.



Após o êxito no Parque do Serrado, na Amora, concelho do Seixal, o conjunto de Vila Nova de Famalicão conseguiu um apuramento inédito para a final da prova 'rainha', que se realiza em 28 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor, diante do Sporting, que tinha afastado o Sporting de Braga no outro embate das meias-finais.

Tranquilo desde o apito inicial por ter trazido um resultado de 3-0 da primeira mão, o Famalicão dominou por completo o primeiro tempo e materializou esse ascendente com os três golos obtidos antes do intervalo por Sara Monteiro (21 minutos), Paty Llanos (43) e Ana Capeta (45+1).

Com uma desvantagem acumulada de 6-0, o Amora entrou mais atrevido no segundo tempo e conseguiu, ao contrário do tinha feito na primeira parte, acercar-se com perigo da área contrária. A reação foi premiada com o golo apontado por Ana Rocha, que, aos 58 minutos, reduziu para 3-1.

Depois do golo sofrido, o Famalicão reagiu e voltou a estar por cima no jogo, tendo Fernanda Tipa anotado, na conversão de um livre direto, o 4-1 para a equipa treinada por Jorge Barcellos.

Em superioridade numérica nos minutos finais, devido à expulsão da guarda-redes Rute Costa, aos 81 minutos, por derrubar adversária que ficaria isolada, o Amora amenizou a derrota num golo marcado por Mafalda Araújo, aos 87 minutos, que fixou o resultado em 4-2 favorável ao Famalicão, que confirmou o seu apuramento para a final da Taça de Portugal com um total acumulado de 7-2.

Parque do Serrado, em Amora (Seixal).

Amora-Famalicão, 2-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadoras:

0-1, Sara Monteiro, 21 minutos.

0-2, Paty Llanos, 43.

0-3, Ana Capeta, 45+1.

1-3, Ana Rocha, 58.

1-4, Fernanda Tipa, 75.

2-4, Mafalda Marujo, 87.

Equipas:

- Amora: Joana Simões, Beatriz Rodrigues, Joana Prazeres (Tamar Tatuasshvili, 68), Matilde Figueiras, Mariana Alberto (Carolina Duque, 88), Rafa Sudré, Tae (Carla Cardoso, 45), Andreia da Veiga (Ana Rita Veigas, 77), Ana Rocha, Mafalda Araújo e Nicole Nunes.

(Suplentes: Matilde Marreiros, Carla Cardoso, Tamar Tatuasshvili, Ana Rita Veigas, Carolina Duque, Carlota Filipe e Andreia Mendonça).

Treinador: Ivo Campos.

- Famalicão: Rute Costa, Sara Monteiro, Mariana Azevedo, Laís Araújo, Vânia Duarte (Mariana Campino, 46), Gabriela Rocha (Elisabete Silva, 46, Aline Lima, 84), Raquel Fernandes, Paty Llanos (Regina Pereira, 77), Ana Capeta, Fernanda Tipa e Daniela Silva (Carolina Rocha, 74).

(Suplentes: Aline Lima, Maria Miller, Carolina Rocha, Elisabete Silva, Regina Pereira, Bárbara Azevedo e Mariana Campino).

Treinador: Jorge Barcellos.

Árbitra: Cátia Duarte (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Beatriz Rodrigues (68) e Ana Capeta (90+6). Cartão vermelho direto para Rute Costa (81).

Assistência: cerca de 250 espetadores.