Fátima Pinto de regresso ao Sporting

Fátima Pinto está de regresso ao Sporting. Um ano depois de ter saído para jogar nas espanholas do Alavés, a médio de 27 anos volta ao clube que representou durante seis temporadas, entre 2016 e 2022. Com a camisola das leoas, a internacional portuguesa conquistou duas vezes a Liga BPI, três Taças de Portugal e ainda duas Supertaças. É o primeiro reforço confirmado para 2023/24."O Sporting é um clube pelo qual tenho um grande amor. Poder voltar a esta casa traz sempre aquele sentimento de grande saudade", começou por dizer aos canais do clube. Após uma temporada no país vizinho, em que somou 19 jogos, a centro-campista garante que está mais forte fisicamente. "Já me considerava uma jogadora agressiva, mas passando pelo campeonato espanhol, consegui evoluir muito nessa questão. É uma liga muito competitiva na qual trabalham muito bem a nível físico", frisou, falando já da nova temporada e com ambição."Esta última época foi dura, acompanhei sempre a equipa e sei que foi difícil. Temos muitas jogadoras jovens com talento, mas há que saber criar um equilíbrio com a experiência. Agora, o principal objetivo será ajudar a equipa ao máximo e elevar o nome do Sporting ao mais alto nível. Neste clube jogamos sempre para ganhar. Todos os títulos a que nos propusermos são para vencer", rematou, deixando também elogios à treinadora Mariana Cabral.Antes de voltar a vestir as cores do Sporting, Fátima Pinto estará no Campeonato do Mundo com Portugal, bem como as colegas Ana Borges, Diana Silva e Ana Capeta, também na lista de Francisco Neto para a participação inédita no torneio. "Estou muito feliz por podermos fazer parte do grupo de jogadoras que vai ao Mundial. Estou tranquila, preparei-me bem. Estamos unidas e a trabalhar para esse objetivo", concluiu.