Fátima Pinto é reforço do Alavés para 2022/2023

A internacional portuguesa Fátima Pinto foi oficializada esta sexta-feira como novo reforço do Alavés, da principal liga espanhola, deixando assim o Sporting ao fim de 6 temporadas. A equipa orientada por Mikel Crespo terminou a última temporada no 11º lugar do campeonato espanhol. Este é um regresso de Fátima Pinto ao país de "nuestros hermanos", onde já tinha representado o Santa Tereza por duas temporadas, entre 2014 e 2016.Atualmente ao serviço da Seleção Nacional, que se vai estrear amanhã no campeonato da Europa de 2022 - frente à Suíça - a média de 26 anos que passou as últimas seis temporadas no Sporting, foi oficializada no Alavés, e vai encontrar na liga espanhola uma cara bem conhecida. Falamos nada mais nada menos que da sua irmã, Tatiana Pinto, que joga no Levante. De recordar que as duas jogadoras jogaram juntas no Sporting de 2016/2017 a 2020/2021.Ao serviço do Sporting, Fátima Pinto cumpriu 141 jogos, marcou 30 golos e conquistou sete títulos de leão ao peito: dois campeonatos nacionais, três taças de Portugal e ainda duas supertaças.