Fátima Pinto e Sílvia Rebelo garantem foco para ganhar o dérbi

Sporting e Benfica defrontam-se amanhã, às 14 horas, em Alcochete, para a 5.ª jornada da fase de apuramento do campeão da Liga BPI. Será o terceiro dérbi da época e os dois primeiros sorriram às leoas: vitória (2-0) na Supertaça e goleada (5-1) na 1ª fase do campeonato. Agora, as rivais estão separadas por três pontos, com as águias, atuais campeãs nacionais, na liderança, face ao 3º lugar das leoas, em igualdade com o Famalicão (2º). E a ambição das duas equipas é a mesma de sempre: vencer. “Estes são sempre os jogos que mais gostamos de disputar e queremos muito ganhar. Temos a consciência de que quem estiver mais concentrado e cometer menos erros, ficará mais perto de o conseguir”, sublinhou, ontem, a média leonina Fátima Pinto, de 25 anos.

Do lado das águias, a capitã Sílvia Rebelo espera encontrar dificuldades, mas garante que o grupo está focado em ir buscar três pontos à casa do rival. "Um dérbi é sempre um dérbi e não há favoritos. O Sporting também é um candidato ao título, mas temos os nossos trunfos”, destacou, à BTV, a defesa-central, de 32 anos. * A.A.P.

Derrota e desgaste sem interferência

O Sporting vem de um desaire com o Sp. Braga (2-3) para a Taça da Liga e nesta fase final da Liga BPI já perdeu, em casa, frente ao Famalicão (0-1). Mas Fátima Pinto acredita que a equipa vai dar uma resposta: “As derrotas só nos farão mais fortes . Temos de unir-nos, reagir e mostrar o que somos capazes.” No Benfica, a presença na Liga dos Campeões ‘obrigou’ as águias a realizar mais jogos do que as leoas, o que para Sílvia Rebelo não serve de desculpa. “As grandes equipas querem estar neste patamar”, sublinha.