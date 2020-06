Fátima Pinto renova com o Sporting por mais uma temporada

Fátima Pinto renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, anunciou o emblema de Alvalade no site oficial. A médio, de 24 anos, vai cumprir a quinta época consecutiva de leão ao peito.





"As condições de trabalho que o Sporting nos dá são muito boas. Por isso é sempre bom representar o clube. No Sporting jogamos sempre para ganhar. Esse é o objetivo em todas as competições em que estivermos inseridas", atirou a internacional portuguesa.