Feito histórico: Benfica sobe ao 15.º lugar do ranking UEFA

A equipa feminina do Benfica atingiu esta segunda-feira o ponto mais alto do ranking UEFA. Com a última atualização, as águias surgiram no 15.º lugar, subindo oito posições relativamente ao último registo, no final da temporada 2022/23. A classificação é liderada pelo Barcelona, atual detentor do troféu, seguido do Lyon e do Wolfsburgo.Diga-se que até então nenhuma equipa portuguesa tinha figurado entre as 16 melhores formações europeias em qualquer formato da prova e que a formação lisboeta começou a sua caminhada em 2020/21 e no 94.º lugar do ranking. Recorde-se ainda que na próxima temporada, fruto da campanha do Benfica nas últimas edições da Liga dos Campeões, Portugal irá ter duas equipas a participar na principal prova de clubes da Europa.