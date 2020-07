Ferencvárosi contrata Vanessa Marques

Vanessa Marques foi, esta segunda-feira, anunciada como reforço do Ferencvárosi da Hungria no site oficial do clube, depois de quatro temporadas ao serviço do Sp. Braga.





A internacional portuguesa ruma ao emblema húngaro que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, depois de ter vencido a eliminatória do play-off de acesso.Em Portugal, Vanessa Marques conquistou, ao serviço das guerreiras do Minho, um campeonato e uma Supertaça, tendo sido eleita como a melhor jogadora da Liga BPI na época passada.