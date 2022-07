Fernando Gomes vai marcar presença no jogo de abertura do Europeu de futebol feminino

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vai marcar presença no jogo de abertura do Campeonato da Europa feminino que se realiza em Inglaterra, até ao final do corrente mês. A competição arranca hoje com o encontro entre a seleção inglesa, anfitriã da prova, e Áustria, em Old Trafford, Manchester.De salientar ainda que o dirigente vai acompanhar depois a estreia de Portugal no Europeu que vai acontecer sábado (17h) frente à Suíça, no estádio Leigh Sports Village, em Wigan.