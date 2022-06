Festa do Fofó pode ser amarga

Um desvio oportuno de Melany Fortes, já em tempo de descontos, na sequência de um livre lateral, garantiu o triunfo do Futebol Benfica sobre o Ouriense (1-0). No plano desportivo, significa o regresso do Fofó à Liga BPI, um ano depois da queda no escalão secundário, mas a questão é que o clube não conseguiu no licenciamento na FPF, o que dá esperança ao Ouriense na permanência.

A final do playoff foi muito emotiva, mas nem sempre bem jogada, com o Fofó a adotar uma postura pragmática e a tentar explorar o erro da equipa adversária. A formação comandada por João Mugeiro viria a ser feliz já nos instantes finais de uma partida dominada quase por completo pelo Ouriense, que desperdiçou várias situações claras para marcar e viria a pagar caro o desacerto na finalização.

No final, a festa do Futebol Benfica contrastava com a desilusão patente no plantel do Ouriense, emblema que, todavia, ainda acredita que continuará no escalão principal. “Foi um jogo muito tático, o vento prejudicou ambas as equipas e a sorte sorriu-nos”, referiu João Mugeiro, treinador do Futebol Benfica, enquanto Marco Ramos referiu que “o futebol tem destas coisas”. “Não tenho nada a apontar às minhas jogadoras”, vincou.