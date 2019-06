Festival de música transmite jogo da Inglaterra no Mundial

O jogo entre a Inglaterra e a Noruega vai ter transmissão em ecrã gigante no ‘Glastonbury Festival’, um dos maiores festivais de música em Inglaterra. O desafio foi lançado por Georgia Stanway, médio da seleção inglesa, à organização do evento, através do Twitter. "Tenho um favor para vos pedir. O meu irmão vai aí estar na quinta-feira [hoje]. Podem transmitir o jogo?", questionou a jogadora, de 20 anos. A resposta chegou pouco tempo depois com a organização a confirmar que vai transmitir a partida e com uma garantia. "Vamos cuidar do teu irmão." A Inglaterra soma por vitórias os quatro jogos disputados neste Mundial, prestação que está a gerar muita expectativa. Na partida dos ‘oitavos’ frente aos Camarões , cerca de 6,9 milhões de pessoas acompanharam a vitória (3-0) da sua seleção, um novo recorde de audiências no futebol feminino no país.