Filipa Patão após vitória sobre o Sporting: «Íamos jogar em casa do rival e montámos uma estratégia»

Filipa Patão, a treinador do Benfica, não podia estar mais satisfeita depois do triunfo dérbi, diante do Sporting, por

"Tínhamos muito claro na nossa cabeça que, primeiro do que tudo, tínhamos uma vantagem. Íamos jogar em casa do rival e montámos uma estratégia primeiramente sabendo que o rival teria de assumir mais riscos para encurtar a vantagem. Jogámos um pouco com isso e com as questões emocionais, daí termos baixado o bloco relativamente ao que costumamos fazer, precisamente para evitar dar espaço ao Sporting e para criar alguma desestabilização no sentido de perderem mais bolas onde não quereriam.





Pudemos jogar com outro dos fatores positivos que temos, que é a transição ofensiva. Somos competentes em organização ofensiva, mas somos muito competentes em transição ofensiva e tendo em conta os objetivos e planos que tínhamos traçado para aqui, que era mantermos a vantagem que tínhamos ou aumentá-la, acabou por correr de feição.Quando não tivemos a bola, estivemos à espera do momento ideal para a ter, para lançar as nossas transições e sermos uma equipa ofensiva. Baixarmos o bloco foi estratégico para o que precisávamos e para o que sabíamos que seriam as dificuldades do Sporting.Percebemos, nas duas vezes que cá tínhamos vindo, que sob pressão demos muito espaço nas costas ao Sporting, onde também são bastante fortes. Simplesmente achámos que neste jogo, a jogar em casa do adversário, não seria o jogo para assumir esse risco mas sim que deveríamos jogar no erro do Sporting e sabíamos que com a ansiedade que tinham de ter de marcar e fazer golo para se aproximarem, iriam cometer mais erros.Foi exatamente isso que acabou por acontecer.Entendo que [a jogadora Kika Nazareth] possa sentir o descontrolo emocional da própria grande penalidade, mas tem de continuar a trabalhar. Ela está bem e como lhe disse: quem me dera que a qualidade de um jogador só estivesse demonstrada nos golos que faz. Não é, de todo! É pela qualidade que efetiva no campo e ela sem dúvida tem bastante, por isso ela só tem de estar contente com o trabalho que fez no jogo.[A Jéssica Silva] Que continue com esta fase de adaptação tão boa. Ainda vai conseguir dar mais felicidades aos nossos adeptos e à equipa do Benfica".

Já Jéssica Silva, jogadora do Benfica, confessou sentir-se "feliz": "É especial, tem sempre um sabor especial marcar quando vale uma vitória num dérbi. Valeu uma vitória, estou muito feliz, é importante marcar, é a soma de três pontos e há que continuar o nosso trabalho. Foi só um jogo, ainda há muito campeonato pela frente e o que queremos é continuar o nosso trabalho e conquistar todos os pontos possíveis.

Para ser muito sincera, ainda não está conseguida a adaptação porque jogamos num estilo de jogo em que estou numa posição que normalmente não é bem o meu forte. Jogo sempre nas alas, por isso há sempre um processo de adaptação que tem de acontecer, mas, lá está, este grupo é incrível e tem-me ajudado da melhor forma a adaptar-me o mais rápido possível.

Vim para o Benfica para acrescentar, graças a Deus tenho-o conseguido mas ainda há muito caminho, tanto para a minha adaptação ao campeonato como à equipa, mas e um processo que irá acontecer naturalmente, mesmo a nível de questões físicas estive algum tempo parada, sem estar a treinar em conjunto. Por isso, estou muito focada nesta minha adaptação, em ajudar a equipa a crescer e elas ajudarem-me a mim também".