Filipa Patão confiante para o dérbi com o Sporting

Filipa Patão considera que apenas o melhor Benfica poderá vencer o dérbi diante do Sporting, marcado para este sábado no Estádio da Luz, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. A treinadora das encarnadas garante que as jogadoras estão preparadas para um desafio "com pressão muito elevada" e apela à comparência em peso dos adeptos de modo a bater o recorde de espectadores – a fasquia está nos 14.221."O Sporting tem excelentes jogadoras e só um grande Benfica, muito bem preparado e comprometido, conseguirá vencer este jogo", frisou em entrevista à BTV, confessando ainda um desejo. "É mais um difícil obstáculo para chegar ao Jamor. Já subi aquela escadaria enquanto jogadora, mas falta-me subir como treinadora do Benfica. É o momento pelo qual ansiamos", rematou. *