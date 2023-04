Filipa Patão e a conquista da Taça da Liga feminina: «É um dia de festa para nós»

Filipa Patão, treinadora do Benfica, elogiou a prestação da sua equipa depois da vitória na final da Taça da Liga feminina diante do Sp. Braga (3-1) "É um dia de festa para nós, de redenção depois do que aconteceu na semana passada [derrota com o Sporting]. Sabíamos que era importante darmos uma resposta e darmos isto aos adeptos depois daquilo que nos deram no fim de semana passado. Apesar do golo [do Sp. Braga] contra a maré, elas deram uma grande resposta. Esperemos que o Benfica não volte a perder, é para isso que trabalhamos todos os dias. Sabemos que esta fase da época é complicada, as jogadoras têm de recuperar mais. Têm mais minutos nas pernas do que todas as jogadoras da Liga BPI", disse, em declarações ao Canal 11.