Filipa Patão e a conquista do título: «Dia muito especial e o concretizar de um sonho»

Filipa Patrão era uma treinadora feliz no final do dérbi entre Benfica e Sporting, em que as encarnadas venceram por 3-0, um jogo realizado no Estádio de Alvalade. O triunfo valeu a conquista da Liga BPI pela primeira vez na história da formação feminina das águias que, recorde-se, há três temporadas competia na 2.ª Divisão.





"É um dia muito especial. Foi o concretizar de um sonho, conquistar um título de campeã nacional pelo Benfica. O meu clube do coraçao, onde me formei. Grande emoção pelo grupo, pelo staff. Jogo não foi como eu esperava nem queria, mas elas merecem e é muito especial, como é óbvio", disse Filipa Patão, em declarações ao 'Canal 11', assegurando não querer ficar por aqui."Para mim não chega, para o Benfica não chega. Temos de passar para outro patamar, na Europa. Se queremos que seja projeto e não realidade, temos de continuar a crescer. Dar também os parabéns ao Sporting, um excelente rival que tivemos todo o campeonato. Excelente trabalho da professora Susana Cova fez do outro lado", acrescentou a técnica das encarnadas, explicando ainda o lema usado no seio da equipa."Lema 'ama o Benfica e nada te faltará'? Foi algo que quisemos que jogadora do Benfica perceba o que é estar dentro de uma casa, existe uma mentalidade e mística que passa por perceber que o jogo é algo mais do que a razão. É emoção também. Isso vai dar-nos sempre uma força diferente", concluiu Filipa Patão.