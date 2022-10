Filipa Patão e a derrota do Benfica: «Dores de crescimento»

Filipa Patão apareceu na conferência de imprensa completamente resignada com o que aconteceu dentro de campo, mas garante que "o Benfica vai crescer com isto"."Claro que tem impacto sofrer um golo contra o Barcelona no primeiro minuto do jogo. Estamos a falar de um crónico candidato ao título. Ainda assim conseguimos reagir. O 1-0 teve um impacto forte em termos psicológicos, pois afetou a estratégia de retardar o primeiro golo. São dores de crescimento, mas sei que vamos melhorar", atirou a treinadora.Por seu lado, Pauleta destaca a importância de "crescer neste contexto". "Entendemos agora um bocadinho melhor o que é jogar contra estas grandes equipas. Aprendemos que se tivermos calma, paciência e rigor, conseguimos fazer bem as coisas, mesmo contra o Barcelona", sublinhou a capitã das águias.