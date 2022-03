Filipa Patão e a Taça da Liga: «Será mais um troféu pelo qual vamos lutar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A treinadora Filipa Patão e a central internacional lusa Sílvia Rebelo declararam esta terça-feira o seu objetivo de levar o Benfica à conquista da terceira Taça da Liga de futebol feminino, em três edições.

O clube encarnado participará na final de quarta-feira, em Santa Maria da Feira, frente ao Sporting de Braga, em busca de um título que conquistou em 2019/20 e 2020/21.

Na antevisão ao encontro, ambas as representantes encarnadas coincidiram na previsão de um duelo equilibrado, dada a capacidade dos dois conjuntos.

Sílvia Rebelo considera que Benfica e Sporting de Braga "são duas equipas que conseguem adaptar-se bastante bem", enquanto Filipa Patão defende que "têm em comum terem plantéis com muita qualidade".

Nem mesmo a previsão de chuva, que poderá prejudicar as condições do relvado, preocupa Sílvia Rebelo, de 32 anos.

"Estamos preparadas para lutar por este troféu e dar mais uma alegria aos nossos adeptos. As duas equipas estão habituadas a treinar em todo o tipo de campos, por isso acho que o relvado não vai ser uma dificuldade para as duas equipas," considerou.

Ao seu lado, Filipa Patão recordou o facto de ter sido precisamente nesta competição, e perante este adversário, que alcançou a primeira conquista como treinadora do Benfica.

"As conquistas reforçam o estatuto, digamos, desse treinador perante um grupo. Depois, é dar seguimento a esse trabalho que se iniciou e começar com sucesso é sempre melhor que começar com insucesso, quem diga o contrário está a mentir. Portanto, sabemos de antemão que é a terceira oportunidade que temos de ter este troféu e para mim tem um significado especial" reconheceu.

Filipe Patão que este troféu tem um "significado especial", como todos os que possa conquistar pelo Benfica, já que premeia "o trabalho que tem vindo a ser feito".

"Será mais um troféu pelo qual vamos lutar. Vamos dar o máximo para conseguirmos conquistá-lo e vai ter sempre aquele sabor especial de ter sido o primeiro," indicou, orgulhosa, a treinadora principal da equipa feminina das 'águias'.

Filipa Patão fez ainda questão de se dirigir aos adeptos do Benfica, solicitando o máximo apoio possível.

"Ter os adeptos connosco é como ter uma orquestra e ter público. Uma orquestra não consegue tocar da mesma maneira se não tiver a mesma emoção, o mesmo sentimento, se não tiver público do outro lado. Quando vamos para ganhar uma taça, para jogar uma final ou um campeonato, não os ganhamos para nós - ganhamos para os sócios, para os adeptos, para tudo o que envolve o clube, porque o clube não é nada se não tiver os adeptos ao lado", frisou.

Por fim, a técnica admitiu que "o desgaste psicológico físico e emocional das jogadoras pesa, porque já vão em largos meses de época, ao contrário das outras equipas".

"Mas, em vez de ver o copo meio vazio, gosto de ver o copo meio cheio," esperando voltar a celebrar a conquista da Taça da Liga", disse Filipe Patão.

A final da terceira edição da Taça da Liga de futebol feminino, entre o Benfica e o Sporting de Braga, realiza-se na quarta-feira, pelas 19:30, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.