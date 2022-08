Filipa Patão e a vitória do Benfica: «Estivemos sempre por cima no jogo»

Filipa Patão, treinadora do Benfica, abordou o triunfo das águias que garantiu a presença na final da Supertaça feminina de futebol."Sabíamos que ia ser um jogo de alguma incerteza no início por não sabermos como se ia apresentar, tendo um treinador novo. Por esse motivo, as jogadoras tiveram um bocadinho de dificuldade na primeira parte. Na segunda parte corrigimos algumas coisas e já conseguimos, com maior capacidade ofensiva, criar mais situações e conseguir concretizar. Temos muita coisa a melhorar e é normal que isso aconteça porque as jogadoras regressaram tarde. Estivemos sempre por cima no jogo. Foi um teste positivo", constatou no final do encontro em que o Benfica ganhou por 3-0 ao Sp. Braga.