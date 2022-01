Filipa Patão e o jogo com o Sp. Braga: «Tem uma carga emocional diferente»

Benfica e Sp. Braga defrontam-se amanhã (14 horas) no Seixal, numa partida em atraso da 2ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. Esta terça-feira, Filipa Patão, treinadora das águias, fez a antevisão ao encontro e garantiu que o objetivo da equipa é somar mais três pontos, sabendo que uma vitória garante a liderança isolada."É um jogo como todos os outros desta fase final, é para ganhar, atendendo às nossas aspirações de renovar o título de campeãs nacionais. Tem uma carga emocional diferente porque é frente a uma equipa que tem as mesmas aspirações que nós. Vale o mesmo que os outros jogos, três pontos", sublinhou a técnica, de 32 anos, à BTV, admitindo que o facto de o Benfica ter, nesta altura, mais 11 jogos nas pernas do que as bracarenses, não vai fazer diferença: "Pode ser visto enquanto uma vantagem, com mais jogos e estímulos competitivos, ou como desvantagem em termos físicos. Mas isso vai ser dissipado quando começar o jogo, o que vai contar é como cada equipa trabalhou e a forma física de cada jogadora."A fechar, Filipa Patão apelou ainda à presença dos sócios e adeptos do Benfica para apoiarem a equipa: "A preocupação das pessoas em estar em aglomerados é uma desvantagem para ter tanta afluência aos estádios, mas todas as medidas de segurança vão estar no máximo, para que as pessoas estejam confortáveis sem riscos. A equipa merece o apoio dos adeptos e dos Sócios. Peço a todos para dizerem presente."Igualmente à BTV, Andreia Faria garantiu que a equipa do Benfica só pensa em ganhar. "É um jogo importante na nossa caminhada, mas não é decisivo. Quem conseguir os três pontos parte com alguma vantagem", referia a média, de 21 anos.A internacional A portuguesa sublinhou a boa preparação da equipa das águias, mas espera dificuldades: "Estamos muito bem preparadas, temos mais jogos que o Sp. Braga, de facto, uma formação que tem uma equipa técnica e jogadoras muito experientes. Sabemos da qualidade que têm, jogo com muitas delas na Seleção Nacional. É um adversário que nos vai colocar muitas dificuldades. Apelamos a todos os adeptos que nos venham apoiar ao Benfica Campus. É muito importante para nós. Vamos encarar o jogo para conquistar os três pontos."Benfica e Sp. Braga somam nesta altura 6 pontos, os mesmos do que Sporting, Famalicão e Torreense, mas águias e minhotas têm menos um jogo realizado.