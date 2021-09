Filipa Patão emocionada com apuramento do Benfica

Após a partida, Filipa Patão falou visivelmente emocionada. “Se me disser o que me vai na cabeça, ainda começo para aqui a chorar...”, começou por dizer à BTV. “É um sonho de criança. O Benfica merecia isto, as jogadoras merecem isto pelo trabalho que fizeram até hoje. A nossa massa associativa foi extraordinária e isto é a grandeza do Benfica. Quando disse às jogadoras que tínhamos uma força extra e que era isso que nos faltava, elas compreenderam e deram uma resposta magnífica. Foi à Benfica!”, atirou a treinadora.

Cloé Lacasse, autora de três dos quatro golos das águias, mostrou-se muito feliz pelo apuramento inédito. “É um momento indescritível para nós. Os nossos adeptos foram incríveis durante todo o jogo. Estamos muito felizes por fazermos história pelo Benfica. Trabalhámos muito para isto, conseguimos e queremos continuar a crescer”, afirmou.