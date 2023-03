Filipa Patão: «Esta equipa tem tendência a conseguir aumentar o rendimento na adversidade»

O Benfica deu sequência à sua caminhada vitoriosa na Liga BPI ao bater o Famalicão por 5-0, tendo a treinadora Filipa Patão deixado muitos elogios à sua equipa."Jogos perfeitos não existem, um jogo perfeito é aquilo que construímos todas as semanas com muito trabalho. Sabíamos que seria um jogo complicado, o Famalicão é uma excelente equipa. No entanto, fomos bastante organizadas e ambiciosas no último terço e ganhámos uma vantagem importante para o intervalo. Na 2ª parte, a expulsão não nos retirou o ímpeto, até pelo contrário. Esta equipa tem tendência a conseguir aumentar o rendimento na adversidade e foi isso que aconteceu. Elas estiveram irrepreensíveis, conseguiram ajustar a pressão com menos uma e foi um jogo muito bom da nossa parte", começou por referir, em alusão à expulsão de Jéssica Silva aos 71 minutos.