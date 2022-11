Filipa Patão: «Estamos na luta para conseguir algo se formos buscar outra vitória na Suécia»

Filipa Patão mostrou-se naturalmente satisfeita pela vitória do Benfica diante das suecas do Rosengard na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina e deixou a garantia de que as encarnadas tudo farão para conseguir o apuramento para os quartos-de-final."Não mudámos as dinâmicas que a equipa tem apresentado. Sempre projetámos muito a Valéria no corredor direito, acabando por ficar com uma linha de três defesas atrás, sem perder as referências.Hoje, sabíamos da importância da largura e de agredir a última linha adversária e foi isso que fizemos. Sabíamos que era um jogo de grande importância para a equipa, para as nossas aspirações na prova, e tínhamos de arriscar um bocadinho mais a atacar a profundidade e a meter gente entre linhas, também para não deixar as adversárias sair em transições.Já na antevisão ao jogo tinha dito que tínhamos mesmo de ganhar, que era um jogo de grande pressão para nós, que teríamos de vencer se queremos continuar na Liga dos Campeões. Nunca baixamos os braços, não atiramos a toalha ao chão e enquanto houver pontos para disputar vamos lutar pelo melhor que for possível, que neste momento ainda é a passagem aos quartos de final. Com uma pontinha de sorte já podíamos ter seis pontos e não três, mas estamos na luta para conseguir algo se formos buscar outra vitória na Suécia. Vamos continuar focadas e a acreditar que é possível".Um discurso que também foi seguido por Catarina Amado. "No final nota-se mais o desgaste e devíamos ter guardado um bocadinho mais a bola, mas vamos crescendo nesse processo. Estamos a trabalhar no processo ofensivo e defensivo e agora é continuar a trabalhar e pensar já no jogo com o Sporting de Braga. Estamos vivas e vamos lutar até ao fim [pelo apuramento para os quartos de final]. É esse o nosso foco e vamos continuar a trabalhar para isso".