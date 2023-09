Filipa Patão: «O adversário não queria marcar um golo, queria apenas evitar sofrer mais»

Filipa Patão elogiou o dinamismo e a velocidade com que as suas jogadoras entraram este sábado na partida com o SFK Riga, que o Benfica goleou por 4-0, em jogo a contar para a final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina.





Em declarações no final do encontro disputado no Seixal, a treinadora das encarnadas encarou com naturalidade a menor intensidade das suas jogadoras nos segundos 45 minutos, que a técnico justificou com as alterações que foi fazendo na equipa. "Entrámos bem, com velocidade no jogo e dinâmicas. Acabámos por marcar cedo e isso também ajuda. Fizemos o resultado na primeira parte e, depois, acabámos por mexer na segunda parte, também para dar algum descanso a algumas jogadoras, pois quarta-feira temos novamente jogo. Quando se mexe demasiado na equipa, é normal que se ressinta um pouco nos primeiros minutos da segunda parte. Perdemos um pouco de velocidade e dinâmicas. O adversário também baixou ainda mais o bloco, com duas linhas de cinco, e não é fácil entrar desta forma. O adversário não queria em nada marcar um golo, queria apenas evitar sofrer mais. Quando assim é, é difícil, principalmente se perdemos velocidade na nossa circulação", atirou.

Benfica já é demasiado 'grande' para a primeira ronda de qualificação?



"O Benfica é humilde e continua a trabalhar para representar bem o seu país e, acima de tudo, estas jogadoras representarem o Sport Lisboa e Benfica nas competições internacionais. Os grupos, nuns anos, podem ser mais competitivos, noutros menos competitivos, mas isso não nos retira a responsabilidade, a seriedade e o compromisso com que encaramos os jogos. Se calhar, enquanto outras equipas poderiam tirar o pé do acelerador, nós tentamos não o fazer nunca e demonstrar que trabalhamos para fazer sempre o melhor possível. Não gosto de dizer que somos demais para esta competição, somos é muito rigorosos e trabalhadores para conseguir sempre o melhor resultado possível em cada competição", terminou.