Filipa Patão: «O Benfica demonstrou um grande caráter»

A treinadora da equipa feminina de futebol do Benfica, Filipa Patão, afirmou esta quarta-feira que o grupo demonstrou "grande caráter", ao dar a volta ao resultado frente ao Rosengard, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O Benfica entrou a perder, mas deu a volta e bateu as suecas por 3-1, na quarta jornada do Grupo D da 'Champions' feminina de futebol, com a canadiana Cloé Lacasse a 'bisar' na partida.

"Nós começámos bem o jogo, mas não concretizámos as oportunidades criadas e acabámos por sofrer um golo num remate em que a bola bateu numa jogadora nossa. Mas a equipa demonstrou um grande caráter, reagimos bem e conseguimos estar por cima do jogo e do resultado", disse em declarações à agência Lusa no final.

A equipa sueca adiantou-se no marcador aos 30 minutos, com um golo de Olivia Schough, mas as 'encarnadas' deram a volta ao resultado, com um 'bis' da canadiana Cloé Lacasse, aos 37 e 40, e um tento da brasileira Nycole Raysla, aos 47, garantindo um importante triunfo na luta pela qualificação.

Filipa Patão salientou que a equipa tem estado a trabalhar bem e a "crescer" e que o objetivo é entrar em cada jogo e conseguir "demonstrar esse crescimento" do grupo de trabalho.

Com este resultado, o Benfica está em terceiro no grupo, com seis pontos, os mesmos do Bayern Munique, que é segundo, e a três do líder Barcelona, equipas que jogam ainda hoje, enquanto o Rosengard é último, ainda sem pontuar.

Em relação a um possível apuramento para a fase seguinte, a treinadora das encarnadas salientou que a equipa pensa "em um jogo de cada vez" e que o próximo nesta competição é frente ao FC Barcelona.

Já sobre os desempenhos de Cloé Lacasse, Filipa Patão explicou que a avançada é "mais uma jogadora" a dar um contributo importante para o grupo, como outras no plantel, manifestando o desejo que a canadiana continue "a ajudar" o Benfica a conseguir bons resultados.