Filipa Patão: «O Benfica quer sempre a dobradinha»

A treinadora da equipa de futebol feminino do Benfica assumiu esta segunda-feira que está confiante na capacidade das águias em vencerem o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para terça-feira, em Aveiro.

"O Benfica quer sempre a dobradinha, pelo menos é a nossa missão. O nosso objetivo é poder ganhar novamente uma taça, mas, para isso, temos de trabalhar. Essa é a motivação de toda a equipa e todo o staff", afirmou Filipa Patão em declarações à BTV.

Isto, depois de as encarnadas terem conquistado a Taça da Liga no passado dia 06 de janeiro, também frente ao Sporting de Braga, por 3-0. "Estou à espera de que o Sporting de Braga nos crie mais dificuldades. É uma equipa muito competente e tenho a certeza de que o mister Miguel Santos vai preparar o seu conjunto da melhor forma para tentar chegar aos seus objetivos", afirmou Filipa Patão.

E acrescentou: "Fizemos a nossa tarefa, o nosso trabalho, tentámos corrigir as coisas que correram menos bem, tentámos criar novas dificuldades através de dinâmicas que trabalhámos. Tenho a certeza que será, novamente, um excelente espetáculo e esperamos que caia outra vez para o nosso lado."

As águias venceram a Taça de Portugal em 2018/19, na época de estreia do projeto feminino benfiquista, e vão agora tentar repetir o feito nesta edição referente a 2019/20.



Carole Costa quer dar mais uma alegria

Por seu turno, Carole Costa, defesa internacional portuguesa do Benfica, que cumpre a primeira temporada de águia ao peito, elogiou a equipa adversária, mas vincou a vontade da equipa lisboeta em arrecadar mais um troféu.

"É uma sensação única. Quem está lá dentro é que consegue sentir desta forma, quero muito ganhar a Taça de Portugal ao serviço do Benfica. Queremos dar mais uma alegria aos nossos adeptos, mas sabemos que será um desafio complicado. Do outro lado estará uma equipa com muita qualidade, mas tudo vamos fazer para trazer um novo título para Lisboa", finalizou.