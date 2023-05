Filipa Patão: «O nosso interesse é fechar, finalmente, o campeonato, com chave de ouro»

O Benfica precisa apenas de um ponto amanhã, na visita ao Valadares (11 horas), para festejar o tricampeonato e a treinadora das encarnadas está confiante de que "as jogadoras vão dar uma grande resposta" à inesperada eliminação nas ‘meias’ da Taça de Portugal, no último fim de semana, e "mostrar porque estão nesta posição" onde "qualquer equipa da Liga BPI gostaria de estar". "O nosso interesse é fechar, finalmente, o campeonato, com chave de ouro, independentemente do que aconteceu no fim de semana. O grande objetivo do Benfica é vencer o campeonato, que nos permite ir à Liga dos Campeões, e neste momento a equipa só pensa nisso", garantiu Filipa Patão. "Não vamos para o jogo para nos retratarmos, vamos para procurar o mesmo de sempre que é ganhar e sermos novamente campeãs", concluiu a treinadora.





Para Lúcia Alves, o desafio contra o Valadares Gaia é duplamente especial porque pode sagrar-se tricampeã numa casa que já representou. "Toda a gente sabe o carinho que tenho por todos no clube, mas vou para ganhar e em busca do tricampeonato", assegurou a lateral esquerda, de 25 anos, natural de Paredes.apurou que, caso se confirme o título do Benfica, a festa da equipa encarnada deverá passar pela Casa do Benfica de Gaia.