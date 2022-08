Satisfeita com o resultado, Filipa Patão vincou a seriedade com que as jogadoras do Benfica se apresentaram em campo."Foi um jogo de sentido único. As jogadoras estavam motivadas e provaram-no pela forma como entraram. São sempre jogos complicados, pelos muitos jogadores que o adversário coloca atrás da linha da bola. Fomos bastante competentes a explorar os corredores laterais", analisou a treinadora do Benfica, aos meios do clube. "O sintético nunca é algo que nos ajude face à desabituação que temos. Mas foi um bom jogo da nossa equipa, criámos muitas oportunidades de golo. As jogadoras estão de parabéns pela forma como passaram este teste", acrescentou.