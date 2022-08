Filipa Patão partilha receita para vitória do Benfica: «Suor, esforço e dedicação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica avançou para a Ronda 2 de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, graças a uma vitória por 2-1 sobre o Twente. Após o encontro, a treinadora Filipa Patão

"Foi o resultado que conquistámos pelo nosso suor, esforço e dedicação. Foi um jogo nem sempre bem disputado da nossa parte e sentimos muito isso também pela falta de trabalho de campo que acabámos por ter, tendo em conta que nos dias que passámos aqui não foi possível trabalhar em organização.

Não tivemos acesso ao Twente e, quando tivemos, foi passar a mensagem às jogadoras através de vídeo e de quadro. Nunca é igual e precisamos do estímulo de campo, que infelizmente não conseguimos dar, daí alguns momentos de desorganização e más decisões ao longo do jogo.

Entrámos muito bem no jogo e a espaços fomos perdendo o controlo, exatamente pela falta de discernimento em alguns momentos e em lances de decisão com bola. Depois, a forma como fechámos o corredor direito não foi a melhor e fez com que o Twente criasse algumas situações de desequilíbrio nesse corredor.

Esta vitória é para as jogadoras que ficaram em Portugal a recuperar e que não puderam marcar presença aqui, para elas e para Katelin [Talbert], que hoje falhou a ficha do jogo por doença. Somos um grupo de 26 que procura contar com todas, porque vão ser essenciais. Vamos precisar de todas".