Filipa Patão preparada para o Barcelona: «O Benfica é uma equipa muito camaleónica»

O Benfica estreia-se esta quarta-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões e têm logo um teste de fogo. As águias visitam o Barcelona - finalista vencido na época passada e a única equipa que conseguiu roubar o título ao Lyon nas últimas sete temporadas, fê-lo em 2020/21 -, mas o jogo realiza-se na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, a partir das 20 horas.A treinadora Filipa Patão espera muitas dificuldades frente ao gigante espanhol, mas garante que as águias têm armas para incomodar o adversário. "Sabemos de antemão a dificuldade que vamos encontrar, mas também sabemos que somos uma equipa camaleónica, que se consegue adaptar ao que o jogo nos pede. Gostamos de ter bola, mas também não a ter", começou por dizer a técnica de 33 anos, frisando que o Barcelona não é infalível."É um desafio encontrarmos a estratégia ideal, porque o estilo de jogo delas é muito semelhante ao nosso. Mas de uma coisa temos a certeza: tal como nós não o podemos fazer em Portugal, o Barcelona também não pode dizer que não tem pontos fracos. Todas as equipas têm. É isso que vamos tentar explorar. São muito fortes com bola, por isso só há uma forma de parar isso: roubar-lhes a posse, tirar-lhes o que elas tanto gostam. Pode ser que assim sintam um pouco mais de dificuldades. Porque nós gostamos de ter a bola, mas também nos sentimos confortáveis sem ela", atirou.Por fim, Patão deixou uma garantia: "Estas meninas vão dar a alma em campo! Vão sentir um orgulho imenso por terem representado o Benfica e a sensação que não deixaram nada por fazer lá dentro. Disso podem ter a certeza!"Tal como a treinadora, Pauleta, capitã do Benfica, espera uma partida bastante complicada, mas sublinha que "é daquelas que toda a gente quer jogar". "O Barça já era muito forte e ainda se reforçou bastante bem. Apesar de tudo, vamos tentar impor o nosso jogo" atirou, frisando que "motivação não falta"."Nunca falta, mas os jogos de Champions têm outro sabor. O segredo vai ser termos a calma suficiente para decidirmos bem. Não podemos estar nervosas e teremos de estar sempre ativas e disponíveis, porque aqui qualquer erro paga-se muito caro. Cabeça para usarmos as nossas armas e seguir a estratégia", referiu.Por fim, a espanhola de 25 anos destaca a evolução das águias. "Este é um projeto jovem, vejam as diferenças entre o nosso primeiro jogo na Liga dos Campeões e o último. É a trabalhar nestes contextos de adversidade que vamos continuar a crescer. Queremos testar-nos todos os dias", concluiu.