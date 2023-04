Filipa Patão quer Benfica atento contra o Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cada vez mais perto do tricampeonato, o líder Benfica visita hoje o Sp. Braga no jogo de cartaz da 18ª jornada da Liga BPI e apesar dos nove pontos de vantagem sobre as arsenalistas, segundas classificadas, Filipa Patão não quer ver facilitismos. "A nossa única motivação é fazer outra vez um jogo competente e trazer a vitória sabendo que não existem jogos iguais. Temos de estar na máxima força para ganhar", alertou.

Já Gonçalo Nunes, técnico do Sp. Braga, garante que a equipa está preparada para fazer melhor do que na final da Taça da Liga, perdida diante das encarnadas no dia 1. "A equipa está focada em rapidamente ultrapassar o sentimento negativo de ter perdido uma final. Está pronta para reagir, dar um passo em frente e ser melhor daquilo que foi", sublinhou.

Já o Sporting recebe o Famalicão e Mariana Cabral só pensa em vencer. "Vamos fazer tudo para ganhar e, como queremos fazer uma segunda volta melhor [do que a primeira], só nos interessa ganhar", rematou a treinadora das leoas.