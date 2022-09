Filipa Patão quer “voltar a fazer história”: «Irmos novamente à Champions»

O Benfica já prepara a 2ª mão da eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, 4ª feira, na qual vai procurar manter a vantagem (3-2) conquistada no terreno do Rangers. As águias, que sábado jogaram na Taça da Liga (5-0 ao Valadares), querem "voltar a fazer história", assumiu aa treinadora Filipa Patão. "Agora é recuperar, corrigir o que correu menos bem [em Glasgow], melhorar o que correu bem e prepararmo-nos o melhor possível para voltar a fazer história e irmos novamente à Champions", apontou.A treinadora das encarnadas geriu a equipa no sábado, repetindo só três titulares do jogo de Glasgow (Daniela Silva, Andreia Faria e Marta Cintra), e frisou: "A ideia é ter todas prontas em termos de gestão e de motivação."