Filipa Patão: «Queremos bater-nos com as 5 primeiras equipas do ranking»

Após a derrota (2-0) com o Bayern para a Liga dos Campeões, a treinadora Filipa Patão, apontou mais alto. "Em muitos momentos, mostrámos que conseguimos ser superiores ao Bayern na sua própria casa. Queremos bater-nos com as 5 primeiras equipas do ranking", frisou a técnica das águias, que subiram ao 23º posto da UEFA.