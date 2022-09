Filipa Patão: «Resultado poderia ter sido diferente em termos de números»

Filipa Patão mostrou-se naturalmente satisfeita com a vitória do Benfica em casa do Rangers por 3-2, mas assumiu sair com um sabor agradoce, pois considera que pelo futebol apresentado as águias poderiam ter conseguido um resultado mais amplo.

"Sabíamos que seria um jogo difícil e que o Rangers iria aproveitar as suas capacidades nos duelos aéreos, pelas suas capacidades físicas. Estávamos cientes disso, cometemos alguns erros no controlo da profundidade, o que nos dificultou em alguns momentos. Mas são coisas a trabalhar e retificáveis, e tenho a certeza de que, na segunda mão, não as iremos cometer", começou por dizer, à agência Lusa.

"Com bola, faltou-nos algum critério em alguns momentos, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte, conseguimos dar outra velocidade ao jogo e tomar melhores decisões. Demos uma boa demonstração da nossa capacidade, mesmo na Europa. Agora, temos de concretizar as oportunidades que temos, para dilatar este tipo de resultados. Temos uma excelente equipa e jogadoras com capacidade para estar a este nível e demonstraram-no. Pela qualidade que temos e pela diferença do futebol que apresentámos, o resultado poderia ter sido diferente em termos de números. Deixámos a eliminatória um pouquinho mais resolvida, entre aspas, daí o sabor agridoce. Mas estou contente. Falta-nos o jogo da segunda mão", concluiu.