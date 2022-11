Filipa Patão: «Sabíamos que tínhamos de apresentar o melhor Benfica para conseguir vencer»

Filipa Patão era uma treinadora satisfeita após a vitória (3-0) do Benfica frente ao Sp. Braga, mas alertou que as encarnadas precisam de melhorar a finalização.

"Foi um jogo onde sabíamos que tínhamos de assumir um compromisso muito grande pela importância da prova nacional, de ficarmos definitivamente isolados na liderança, e, por isso mesmo, sabíamos que tínhamos de apresentar aqui o melhor Benfica para conseguir levar de vencida a equipa do Sp. Braga", começou por referir a técnica das águias, após o encontro.





"A equipa do Benfica está bem, tem produzido, tem criado, mas continuamos a pecar na finalização e temos de procurar ser muito mais precisas nisso, até porque há jogos em que podemos não conseguir ter tantas situações de golo e temos de finalizar as que temos. É por aí que pego para a continuação do nosso trabalho, para conseguirmos ser mais consistentes em todos os momentos do jogo", acrescentou, deixando uma garantia em relação aos objetivos para esta época."Os nossos objetivos são muito claros: queremos ganhar todas as provas nacionais e passar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Sabemos a dificuldade de ambos, mas também sabemos que é passinho a passinho, um dia e um jogo de cada vez, é assim que vamos trabalhando. Não a pensar em novos objetivos [terminar o campeonato invicto], mas naqueles que temos, até porque ainda não conquistámos nenhum deles. Somos ambiciosas, exigentes, mas pensamos sempre um jogo de cada vez", frisou.