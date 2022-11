Filipa Patão: «Sporting? Acredito que é um jogo importante, mas não vai decidir nada»

A treinadora do Benfica disse esta sexta-feira que o dérbi da Liga de futebol feminino, frente ao Sporting, não é decisivo nas contas do título, mas admitiu a vantagem de quem vai à frente na classificação.

"Ainda nem sequer acabou a primeira volta, ainda vai haver uma segunda volta inteira. Acredito que é um jogo importante, em que queremos somar três pontos, mas não vai decidir nada, independentemente do que acontecer", afirmou Filipa Patão antes de um treino, em Almada, em antevisão ao encontro de sábado.

A treinadora tinha sido desafiada a comentar a possibilidade de aumentar para seis pontos a vantagem sobre as leoas, que perderam na última jornada frente ao Sporting de Braga, mas lembrou que "independentemente do avanço que as equipas possam ter, ainda se vão defrontar novamente todas". "Claro que quem vai à frente tem sempre alguma vantagem, nem que seja de conforto. Nós vamos procurar manter-nos na frente, pontuar mais um jogo, mas volto a repetir: o campeonato 'corrido' não deixa nada decidido", vincou a treinadora.

Em campo, no dérbi, vão estar os dois melhores ataques e defesas do campeonato, com o Benfica a apresentar um saldo de golos marcados e sofridos de 21-1 contra 22-2 do Sporting, pelo que "estão reunidas as condições para um excelente espetáculo no sábado", comentou, ainda, Filipa Patão. "O Sporting é uma equipa competente, todos sabemos disso, é normal os números serem muito próximos, tendo em conta o futebol que as duas equipas apresentam. Tenho a certeza que será mais um bom espetáculo de futebol, entre duas equipas que, com toda a certeza, vão querer ganhar", assumiu.

No entanto, a motivação para o dérbi, segundo a treinadora, é apenas saber que é "mais um jogo de campeonato" onde o Benfica tem de "somar os três pontos" para concretizar "os objetivos da época". "Esse será sempre o objetivo do Benfica, independentemente do adversário. A nossa maior motivação é representarmos este clube e disputar um campeonato, uma Taça de Portugal ou uma Liga dos Campeões pelo Benfica", concluiu.

Ainda sobre a possível vantagem de seis pontos sobre as 'leoas', em caso de vitória, a média Andreia Faria concordou que "o campeonato é longo", mas admitiu que "ganhar estes dois jogos", frente ao Sporting e ao Sporting de Braga, na jornada seguinte, "é muito importante". "Dá-nos confiança extra, mas o campeonato é longo e não podemos pensar que estamos confortáveis se ganharmos estes dois jogos. Queremos chegar ao fim sempre com três pontos em todos os jogos e é isso que vamos tentar fazer neste: ganhar e atingir os três pontos", apontou a jogadora das 'encarnadas'.

O Benfica visita o Sporting no sábado, em encontro da sexta jornada da Liga feminina de futebol, com início marcado para as 15 horas no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Em caso de vitória, a equipa orientada por Filipa Patão, que lidera a classificação com os mesmos 15 pontos que o Sporting de Braga, deixa as rivais a seis pontos de distância, mas uma derrota das 'encarnadas' permitirá às leoas voltarem a igualar as rivais na tabela.