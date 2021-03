Filipa Patão: «Temos de assumir de uma vez por todas: não é futebol feminino, é futebol»

Satisfeita pelo triunfo do Benfica na final da Taça da Liga feminina, Filipa Patão elogiou a forma como a sua equipa se apresentou em campo, com uma postura que, no seu entender, o Sporting não esperava e que acabou por ser determinante. Por outro lado, a técnica encarnada lançou uma reflexão sobre a realidade feminina e pediu mais respeito.





"Sabíamos que o Sporting nunca esperaria que o Benfica tivesse uma postura mais estratégica, mais a pensar nos espaços que tinha de fechar e a explorar as debilidades do Sporting, a ter de construir sem pressão da parte do Benfica. Dessa forma há menos espaços para o Sporting e mais espaços para o Benfica explorar e foi por aí que entrámos. As jogadoras desempenharam na perfeição, o que foi delineado pela equipa técnica e que trabalhámos nos poucos dias que tivemos", começou por analisar.Na ótica da técnica encarnada, a vitória foi fruto da "coragem para colocar as coisas em campo, coragem para sermos diferentes e coragem para encararmos as coisas como encaramos a vida e é o que lhes digo todos os dias: à primeira frustração, não podemos baixar os braços, não podemos desistir."Por outro lado, Filipa Patão pediu que a realidade feminina seja olhada de outra forma. "Temos aqui um trabalho pela frente muito importante para o futebol feminino. Temos de assumir de uma vez por todas: não é futebol feminino, é futebol. Isso parte de todos os intervenientes que estão presentes. Jogadoras, equipa adversária, equipa de arbitragem, Federação, clubes... Exijo respeito pelo trabalho que fazemos e que demora muito tempo a aparecer", atirou."Nós hoje queríamos jogar o jogo. O Sporting queria jogar o jogo. Um jogo e não uma partida como assistimos aqui, a que tivemos de nos reduzir a um jogo de 11 contra 10. Temos de ser capazes de lidar com isso, mas peço que nunca prejudiquem o jogo. Batalhámos muito para chegar até aqui e termos Sporting, Benfica, Braga, Famalicão e todas as outras equipas que merecem respeito e ter um lugar no futebol feminino. Existe um VAR e apenas temos de o exigir, mais nada".