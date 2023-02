Filipa Patão: «Vitória do esforço e trabalho diário»

No Benfica, a treinadora Filipa Patão estava satisfeita pela vitória sobre o Sporting (4-2) e a ida à final. "Não vínhamos aqui para passar, mas para ganhar. Se queremos continuar no bom processo e a evoluir, temos de encarar qualquer jogo competitivo com a máxima seriedade, independentemente da eliminatória estar ou não do nosso lado", sublinhou, dando "os parabéns ao Sporting pelo excelente jogo". A técnica elogiou o grupo pela reação à desvantagem: "Vitória do esforço e trabalho diário e, principalmente, pela atitude das jogadoras, pois sabem que têm de dar sempre mais." Sobre as 7 vitórias seguidas em dérbis, Patão desvalorizou: "O Benfica tem sido competente, só isso. Não somos superiores, nem melhores. Temos demonstrado um excelente trabalho e desempenho em todos os jogos."