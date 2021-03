Final da Taça da Liga entre Sporting e Benfica vai disputar-se em Leiria

A final da Taça da Liga desta temporada, entre Sporting e Benfica, será disputada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol. O dérbi no feminino, marcado para dia 17 de março, uma quarta-feira, arrancará pelas 18 horas.





Sem público nas bancadas por conta das condicionantes impostas pela pandemia de Covid-19, a final da Taça da Liga contará, ainda assim, com alguns aliciantes, nomeadamente pela atribuição de prémios importantes no final do jogo. São eles o 'Prémio Melhor Jogadora BPI', votado exclusivamente pelos jornalistas acreditados para a partida, e ainda o 'Prémio Fair Play Val Hala', que será dado à jogadora que se destacar como exemplo de atuação e desportivismo. Neste último caso a escolha será feita por um comité composto por três elementos que irá acompanhar o encontro e avaliar com precisão o comportamento de todas as atletas do ponto de vista da disciplina e atitude em campo.