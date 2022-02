Final da Taça da Liga será disputada em Santa Maria da Feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta terça-feira que a final da Taça da Liga feminina vai ter lugar no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, a 23 de março.Sp. Braga, Sporting, Benfica e Famalicão disputam um lugar no derradeiro jogo.O presidente da câmara local mostrou-se feliz pela escolha da FPF. "O futebol feminino está a ter grande incremento no território e eu próprio desafiei os clubes a construir campos sintéticos, ajudando ao financiamento desde que os clubes tenham equipas de futebol feminino. Isso já aconteceu em Fiães e o Lusitânia de Lourosa também já tem o respetivo financiamento aprovado. Estas decisões e estas medidas, além de contribuírem para o fomento da prática desportiva, reforçam o entusiasmo pelo futebol", revelou Emídio Sousa em declarações ao site da Federação.