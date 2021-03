Fiorentina de Cláudia Neto perde com o Man. City e fica em posição frágil na Champions

A Fiorentina, com a internacional portuguesa Cláudia Neto entre as titulares, perdeu esta quarta-feira por 3-0 na visita ao Manchester City, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.

As campeãs inglesas entraram de forma incisiva no encontro e antes dos cinco minutos já venciam por 2-0, com golos de Lauren Hemp, aos dois, e Ellen White, aos quatro, cabendo à norte-americana Samantha Mewis fixar o resultado, aos 89'.

A partida da segunda mão dos oitavos, em Florença, está agendada para a próxima semana, em 11 de março.

Na quinta-feira, o detentor do troféu, Lyon, no qual alinha a internacional lusa Jéssica Silva, recebe as dinamarquesas do Brondby, na primeira mão dos oitavos de final.