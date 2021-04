O Futebol Benfica foi a A-dos-Francos aplicar uma goleada por 5-2, num jogo em atraso da 3ª jornada da Série Sul da fase de permanência/descida da Liga BPI. Com este resultado, o Fofó continua a acreditar na permanência, já que, apesar de continuar no 5º lugar, está a apenas três pontos do Ouriense (2º), que ocupa um dos lugares de salvação. Quanto ao A-dos-Francos, é último, com apenas cinco pontos, e já não vai escapar à descida.





Entretanto, na Série Norte, Boavista (3º) e Gil Vicente (2º) defrontam-se hoje, às 15 horas, numa partida em atraso referente à 4ª jornada.